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    На три дні обмежено з’їзд із Шулявського шляхопроводу

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    На три дні обмежено з’їзд із Шулявського шляхопроводу

    Дорожники укладатимуть верхні шари покриття на з'їздах

    Із 17 до 20 липня у зв’язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття на з’їздах Шулявського шляхопроводу передбачено часткове обмеження руху транспорту на з’їздах. Про це попередили у комунальному підприємстві «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

    Зокрема, рух обмежать:

    • на з’їзді з проспекту Перемоги на вул. Довженка – із 09:00 17 липня до 07:00 20 липня;
    • на з’їзді з вул.Вадима Гетьмана на просп. Перемоги – із 15:00 17 липня до 07:00 20 липня.

    Підприємство просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

    Нагадаємо, 31 березня на Шулявці відкрили з’їзди зі шляхопроводу та відновили рух тролейбусів.

    28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі. 

    Дивіться відео, як Кличко відкривав рух Шулявським мостом.
    У лютому 2020 року стало відомо, що Фонд державного майна України оцінив вартість цеху №5 «Першого київського машинобудівного заводу» (колишній «Більшовик») у 700 млн грн. Столична влада вважає таку ціну завищеною і не буде її платити.
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