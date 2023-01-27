РФ знову запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки

Окупанти почали маскувати свої ракети Х-101

Вчора під час масованої атаки на підльоті до Києва було збито ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Про це повідомляє Defense Express.

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Ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини було знищено з південно-східного напряму. Її уламки знайдені у районі Борисполя. Це вже щонайменше четвертий випадок, коли ворог застосував такий вид крилатої ракети для відволікання сил ППО.

Вперше про застосування Х-55 з масогабаритним макетом ядерного заряду повідомлялося ще 18 листопада 2022 року. Цю інформацію 1 грудня підтвердили в Міноборони України. У відомстві повідомили, що Росія використовує Х-55 з імітаторами саме з метою відволікання на себе сил ППО.

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Декілька джерел Defense Express повідомляють, що росіяни почали маскувати свої ракети Х-101. Окупанти зачищають серійні номери на корпусі ракети для того, щоб неможливо було ідентифікувати приблизну дату виготовлення. Річ у тім, що серійний номер містить інформацію щодо року, кварталу, партії та порядкового номера ракети у партії. Це дозволяло оцінити темпи та порядок використання цих ракет.

Нагадаємо, російські загарбники вчора завдали масованого ракетного удару по території України. Всього випустили 55 ракет. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.