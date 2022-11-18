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РФ запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки – Defense Express

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки – Defense Express
Рашисти взяли як мінімум одну Х-55, відкрутили з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту «болванку»
фото ілюстративне

Окупанти навмисне використали Х-55 із пустим імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження ППО

Російські загарбники запустили по Україні ракету типу Х-55 без бойової частини. Замість неї було встановлено блок, що імітує ядерну боєголовку. Про це повідомляє Defense Express.

Відомо, що окупанти взяли як мінімум одну Х-55 із свого ядерного арсеналу, відкрутили з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту «болванку». Видання не виключає, що таки ракет було декілька.

Зазначається, що зазвичай Росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 – це неядерна модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку із класичною вибухівкою. А от саме Х-55 – це радянська ракета, яка першопочатково розроблялась саме як носій ядерної зброї, під так звану «спецБЧ» (так на радянському та російському військовому жаргоні позначається ядерна боєголовка). Звичайна та ядерна боєголовка конструктивно між собою відрізняються. Саме тому, схоже, в рашистів так і вийшло: вийняти «спецБЧ» із Х-55 вони змогли, а от зарядити туди звичайну боєголовку – конструктивної можливості не було. Тому й застосували для удару Х-55 із порожньою «болванкою».

Ще одне можливе пояснення – росіяни навмисне використали Х-55 із пустим імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження нашої протиповітряної оборони.

Видання повідомляє, що рашисти для удару були вимушені задіяти Х-55, бо вичерпуються зокрема запаси новіших крилатих Х-101, саме під звичайну боєголовку (варіант для доставки ядерної зброї має позначення Х-102). Зокрема, під час атаки 15 листопада 2022 року була збита рашистська Х-101, яка була виготовлена взагалі в третьому кварталі поточного року. Хоча зазвичай працює така логіка – спочатку відстрілюються старіші ракети, далі в хід йдуть новіші.

Нагадаємо, вчора вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.  

Згодом стало відомо, що Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

Теги: війна росія окупанти Україна ракета

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