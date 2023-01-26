Окупанти запускали по Україні «Кинджали». Залужний відзвітував про збиті ракети

Сьогодні силами ППО знищено 47 із 55 ракет

Російські загарбники сьогодні завдали масованого ракетного удару по території України. Всього випустили 55 ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря», – йдеться в повідомлені.

Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною», – додав Залужний.

Нагадаємо, що окупанти сьогодні вдарили ракетами по Києву.

Також відомо про приліт на Вінниччині та на Одещині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.