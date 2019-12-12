На відновлення річки Либідь може піти до семи років



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Перш за все, річка Либідь потребує очищення

Для проєкту ревіталізації Либеді розроблено техніко-економічне обґрунтування

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики депутати заслухали інформацію щодо відновлення русла річки Либідь.

Наразі для проєкту ревіталізації Либеді у Київраді розробили техніко-економічне обґрунтування, за яким річку поділили на окремі технічні зони. На кожній із них будуть проводити необхідні роботи. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Вже другий рік на ділянках Либеді біля Стратегічного шосе та поблизу Південного мосту проводять очищення. На повне відновлення 9,5 кілометрів річки може піти 5-7 років.

«Щонайменше два роки відповідні служби займаються цим питанням і є багато позитивних зрушень. Це і чистка технічної частини, і чистка берегів. Та головне – це увага як киян, так і виконавчої влади до цієї проблематики. Я сподіваюсь, що після завершення всіх очисних процесів, ми вже будемо дбати, щоб Либідь стала туристично привабливим місцем для відпочинку», - зазначив голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

Однак очищення і благоустрій річки ще не вирішує всіх проблем. Залишається питання незаконних врізок, через які у Либідь можуть зливати небезпечні речовини.

«Приблизно 2200 кілометрів каналізаційної системи у Києві знаходяться поза балансом. Це означає, що вони не мають господаря», – сказав Яловий.

За його словами, комісія звернеться до управління екології та профільних заступників мера, щоб питання незаконних колекторів врешті було вирішене.

Раніше повідомлялося, що на берегах річки Либідь хочуть створити громадський простір для відпочинку. Для цього мають реконструювати розташовані на ній гідротехнічні споруди, а також прибрати засмічення, відновивши екологічний стан русла. Роботи мають завершитися до 31 грудня 2021 року.

На початку 2019 року комунальники ліквідували сміттєзвалище уздовж русла річки Либідь у Києві. Було зібрано 206 мішків сміття.