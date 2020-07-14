На київські річки Либідь і Сирець чекають ремонти



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Річка Либідь у Києві

У проєкті Генерального плану столиці передбачено відродження малих річок міста

Яке майбутнє чекає на малі річки Києва і чи можливо зберегти природу, розвиваючи інфраструктуру міста. З цим розбиралися у програмі телеканалу «Київ» «Вартові столиці».

Виявляється, тільки через Либідь виводиться третина дощових вод. При цьому, за словами заступника генерального директора КП «Плесо» Григорія Сойкіса, річка при тій же площі стала вищою у 2,5-3 рази за останні роки. І коли відбуваються так звані «залпові» дощі та випадає місячна норма опадів за пару годин, Київ затоплює. Тому в новому генеральному плані столиці передбачено відродження малих річок міста.

Але не все так просто. Активісти зазначають, що в тому ж генплані, наприклад, річка Сирець була відзначена як колектор. Місцевих жителів обурив такий план ремонту. А коли в минулому році в парку Сирецький гай запрацювала важка техніка КП «Плесо», люди вийшли на пікет. Вони створили ініціативну групу, залучили депутатів, подали запити в КМДА. Долю річки вирішували на громадських слуханнях і нарадах з нардепами і комунальниками. І після довгих переговорів сторони дійшли згоди. «Зберігати все, що можливо» - приблизно так звучало їх спільне рішення. В результаті важку техніку замінили легкою, що не шкодила поверхневому ґрунту. Адже ремонтувати все одно довелося б. На деяких ділянках колектора ремонтних робіт не проводили вже понад двадцять років. У природних же берегах річка постійно розливалася і навіть ходити тут було небезпечно.

У Сирець потрапляють стічні води двох районів - Шевченківського та Подільського. Після сильного дощу рівень води може піднятися за 20-30 хвилин на півтора метра. Зараз на Сирці потребують ремонту сім об'єктів. Це мости, колектори і переходи. «Все буде очищатися і зміцнюватися, вимоги громади враховані. Ми не змінюємо русло і відкриту частину річки. Капітальний ремонт буде проведений на тих ділянках, які виконують господарські потрібні, тобто активно приймають дощові води», - запевняє Сойкіс.

Капремонт чекає і на річку Либідь. На одних ділянках будуть збільшувати перетин, щоб річка могла більше приймати дощових вод, інші - зміцнюватися. Також з'являться локальні очисні споруди. А на відкритих ділянках Либеді - в районі Політехнічного інституту і за Столичним шосе – з’являться зони відпочинку.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео, як під час інтенсивних опадів об’єм води у річці Либідь збільшився більш як на 300%.