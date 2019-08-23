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    Рівень води в річці Рось опустився нижче критерію маловоддя

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    Рось обміліла - Рівень води в річці Рось опустився нижче критерію маловоддя
    Рось обміліла

    З червня Регіональний офіс водних ресурсів підтримує штучну течію річки Рось

    У липні та серпні водність річки Рось становить 13-15% від норми, що нижче критерію маловоддя. Про це повідомляє Регіональний офіс водних ресурсів (РОВР) річки Рось.

    РОВР з червня підтримує штучну течію річки Рось спрацюванням водних об'єктів. «На сьогоднішній день об'єм спрацювання водосховищ склав 20,0 млн куб. м. Разом з тим, не всі встановлені раніше режими роботи водогосподарських систем на притоках р. Рось виконуються водокористувачами. Тому для стабільного забезпечення потреб населення РОВР річки Рось розробляються додаткові режими роботи на ставки, яких в басейні річки Рось нараховується близько 2200 шт. зарегульованим об'ємом 191 млн куб. м. Спрацьований об'єм буде задіяний для підтримання течії Росі», - інформують в офісі.

    «Відповідно до вимог Водного кодексу України ст.45 «Обмеження прав водокористувачів» у разі маловоддя та інших передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей. При цьому пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення, зокрема це водогогосподарські питні водозабори міст Білої Церкви, Умані, Богуслава, Миронівки та Корсунь-Шевченківського», - зазначили у РОВР. 

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    Рівень води в річці Рось опустився нижче критерію маловоддя
    Рівень води в річці Рось опустився нижче критерію маловоддя

    Регіональний офіс вживає відповідних заходів по дотриманню встановлених Держводагентством режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем.

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