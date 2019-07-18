Витік хімікатів у річку Рось завдав збитків на 9 мільйонів гривень



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Екологи встановили суму збитків завданих забрудненням річки Рось

На початку червня у Збаржівці Погребищенського району сталася надзвичайна подія. Під час ДТП у річку Рось потрапили хімікати. 17 липня фахівці встановили суму збитків, завданих державі. Мова йде про 9 мільйонів гривень.

«На підставі наданих матеріалів правоохоронними органами Інспекцією, згідно Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, проведено розрахунок розміру відшкодування збитків, загальна сума яких становить 9 328 617 грн.

09.06.2019 року біля с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області, в наслідок дорожньо-транспортної пригоди виникло загорання автомобіля. В результаті пожежі було пошкоджено вантаж автомобіля, а саме тару, в якій знаходились засоби захисту рослин. Як наслідок хімічні речовини потрапили у водний об'єкт що розташований на річці Фоса, що є притокою р.Рось», - зазначено у повідомленні.

З’ясувалося, що хімікати були краденими. Злочинців розшукує поліція.

Джерело: vinnitsa.info