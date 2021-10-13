Рівень забруднення повітря зашкалює. Фахівці розповіли, чим дихають кияни
Погодні умови найближчими днями не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери
Минулого тижня, з 4 до 9 жовтня, у повітрі Києва зафіксовано перевищення допустимого рівня забруднюючих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Так, відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом:
завислих речовин – у 1,1-1,2 раза
- на Бессарабській площі,
- проспекті Перемоги (район метро Святошин),
- вулиці Семена Скляренка;
діоксиду азоту – у 4,6-4,9 раза
- на площі Перемоги та вулиці Каунаській;
діоксиду азоту – у 3,3-3,9 раза
- на площах Бессарабській,
- Деміївській,
- вулицях Олександра Довженка,
- Семена Скляренка,
- Інженера Бородіна,
- проспекті Перемоги;
діоксиду азоту – у 2,5-3,1 раза на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;
формальдегіду – у 2,1-2,7 раза
- на вулицях Олександра Довженка,
- Семена Скляренка,
- проспекті Перемоги,
- площах Бессарабській,
- Деміївській,
- Перемоги,
- вулиці Каунаській;
формальдегіду –у 1,6-1,9 раза на інших постах спостережень.
Всього на 16 стаціонарних постах обсерваторії за тиждень було відібрано та проаналізовано 1560 проб повітря.
Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі столиці вміст формальдегіду дещо підвищився, інших забруднювальних домішок – майже не змінився.
За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, очікується циклонічний характер погоди з імовірністю випадіння опадів, посиленням швидкості вітру, невисокою температурою повітря. Такі погодні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.
Як відомо, вже кілька днів у Києві спостерігається смог. Мешканці столиці скаржаться на запах гару. Столиця України знаходиться у двадцятці мегаполісів світу з найбруднішим повітрям.