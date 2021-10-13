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    Рівень забруднення повітря зашкалює. Фахівці розповіли, чим дихають кияни

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    Останній тиждень у Києві спостерігається смог - Рівень забруднення повітря зашкалює. Фахівці розповіли, чим дихають кияни
    Останній тиждень у Києві спостерігається смог
    Фото з відкритих джерел

    Погодні умови найближчими днями не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери

    Минулого тижня, з 4 до 9 жовтня, у повітрі Києва зафіксовано перевищення допустимого рівня забруднюючих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Так, відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом:

    завислих речовин – у 1,1-1,2 раза

    • на Бессарабській площі,
    • проспекті Перемоги (район метро Святошин),
    • вулиці Семена Скляренка;

    діоксиду азоту – у 4,6-4,9 раза

    • на площі Перемоги та вулиці Каунаській;

    діоксиду азоту – у 3,3-3,9 раза

    • на площах Бессарабській,
    • Деміївській,
    • вулицях Олександра Довженка,
    • Семена Скляренка,
    • Інженера Бородіна,
    • проспекті Перемоги;

    діоксиду азоту – у 2,5-3,1 раза на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;

    формальдегіду – у 2,1-2,7 раза

    • на вулицях Олександра Довженка,
    • Семена Скляренка,
    • проспекті Перемоги,
    • площах Бессарабській,
    • Деміївській,
    • Перемоги,
    • вулиці Каунаській;

    формальдегіду –у 1,6-1,9 раза на інших постах спостережень.

    Всього на 16 стаціонарних постах обсерваторії за тиждень було відібрано та проаналізовано 1560 проб повітря.

    Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі столиці вміст формальдегіду дещо підвищився, інших забруднювальних домішок – майже не змінився.

    За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, очікується циклонічний характер погоди з імовірністю випадіння опадів, посиленням швидкості вітру, невисокою температурою повітря. Такі погодні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

    Як відомо, вже кілька днів у Києві спостерігається смог. Мешканці столиці скаржаться на запах гару. Столиця України знаходиться у двадцятці мегаполісів світу з найбруднішим повітрям.

    Теги: екологія Київ повітря
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    Рівень забруднення повітря зашкалює. Фахівці розповіли, чим дихають кияни