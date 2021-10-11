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    Дихати небезпечно для здоров’я. На Київ опустився смог

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    Восени Київ страждає від смогу - Дихати небезпечно для здоров’я. На Київ опустився смог
    Восени Київ страждає від смогу
    Фото: glavcom.ua

    У столиці повітря нездорове для чутливих осіб

    Станом на ранок 11 жовтня в Києві спостерігається смог. Мешканці столиці скаржаться на запах гару.

    Наразі Київ знаходиться на 11 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 115 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий для чутливих груп».

    Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України рівень забруднення повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря нездорове для чутливих груп».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, антициклональний характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

    Нагадаємо, депутатка Київради від партії «Удар», членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Юлія Лимар назвала найбільші екологічні виклики для столиці

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    Теги: екологія Київ кияни повітря
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    Дихати небезпечно для здоров’я. На Київ опустився смог