Дихати небезпечно для здоров’я. На Київ опустився смог

У столиці повітря нездорове для чутливих осіб

Станом на ранок 11 жовтня в Києві спостерігається смог. Мешканці столиці скаржаться на запах гару.

Наразі Київ знаходиться на 11 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 115 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий для чутливих груп».

Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України рівень забруднення повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря нездорове для чутливих груп».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, антициклональний характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Нагадаємо, депутатка Київради від партії «Удар», членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Юлія Лимар назвала найбільші екологічні виклики для столиці