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    Синоптики розповіли, якої погоди чекати на Покрову

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    Південно-західні області, а також Одеську може трохи зачепити циклон - Синоптики розповіли, якої погоди чекати на Покрову
    Південно-західні області, а також Одеську може трохи зачепити циклон
    фото: glavcom.ua

    Невеликі дощі можливі в суботу, 16 жовтня, але дуже локальні

    У найближчі кілька днів у багатьох областях України очікуються дощі. Однак на Покрову, 14 жовтня, в Україну прийде потепління, а опади припиняться. Про це розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю «Обозреватель».

    «У четвер, 14 жовтня, практично всією територією України погода буде без істотних опадів», – розповіла вона, але попередила, що невеликі дощі можливі в суботу, 16 жовтня, але дуже локальні.

    «В цілому в кінці тижня, на вихідні буде більше сонячних прояснень, бо над нашою територією пануватиме черговий антициклон», – обнадіяла синоптик.

    За даними Птухи, південно-західні області, а також Одеську, може трохи зачепити інший циклон, там в суботу можливі невеликі опади. Але цей циклон до нас так і не дійде.

    «Цей період потепління навряд чи можна назвати бабиним літом. Так, погода буде більш спокійною, більш сонячною, але температура фактично буде такою ж, як була минулого тижня – ночі холодні, іноді навіть близько 0 градусів, а вдень +12...+14 градусів», – розповіла вона.

    Нагадаємо, на гірськолижному курорті «Буковель» в Івано-Франківській області 12 жовтня випав сніг.

    Нагадаємо, в Україні перший сніг випав наприкінці вересня. Снігові покриви утворилися на горі Піп Іван Чорногірський.

    Також на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -9°С.

    Теги: вихідні прогноз погоди повітря
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    Синоптики розповіли, якої погоди чекати на Покрову