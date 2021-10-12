Синоптики розповіли, якої погоди чекати на Покрову

Південно-західні області, а також Одеську може трохи зачепити циклон

Невеликі дощі можливі в суботу, 16 жовтня, але дуже локальні

У найближчі кілька днів у багатьох областях України очікуються дощі. Однак на Покрову, 14 жовтня, в Україну прийде потепління, а опади припиняться. Про це розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю «Обозреватель».

«У четвер, 14 жовтня, практично всією територією України погода буде без істотних опадів», – розповіла вона, але попередила, що невеликі дощі можливі в суботу, 16 жовтня, але дуже локальні.

«В цілому в кінці тижня, на вихідні буде більше сонячних прояснень, бо над нашою територією пануватиме черговий антициклон», – обнадіяла синоптик.

За даними Птухи, південно-західні області, а також Одеську, може трохи зачепити інший циклон, там в суботу можливі невеликі опади. Але цей циклон до нас так і не дійде.

«Цей період потепління навряд чи можна назвати бабиним літом. Так, погода буде більш спокійною, більш сонячною, але температура фактично буде такою ж, як була минулого тижня – ночі холодні, іноді навіть близько 0 градусів, а вдень +12...+14 градусів», – розповіла вона.

Нагадаємо, на гірськолижному курорті «Буковель» в Івано-Франківській області 12 жовтня випав сніг.

Нагадаємо, в Україні перший сніг випав наприкінці вересня. Снігові покриви утворилися на горі Піп Іван Чорногірський.

Також на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -9°С.