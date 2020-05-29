Робота в умовах карантину: столичні садочки готові зустріти дітей 1 червня (фото)



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Дитячий садок №345 у Дарницькому районі Фото: КМДА

Столична влада перевірила готовність дитсадків працювати в умовах карантину

Виконувач обов’язків першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський разом із журналістами перевірив, як працівники закладів дошкільної освіти готуються зустрічати маленьких киян 1 червня на прикладі садочка № 345 у Дарницькому районі міста.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Місто поступово послаблює карантинні обмеження і для працюючих киян із дітьми садочок стає нагальною потребою. Використовуючи рекомендації МОЗ та досвід країн, які перемогли пандемію, ми розробили регламент повернення діток до садочків. Головне завдання – забезпечити мінімізацію контактів, постійне прибирання та дезінфекцію приміщень. Ми чітко розуміємо, що на найближчий місяць садочки забезпечені всім необхідним і разом з РУО вже очікують додаткові поставки», – заявив Мондриївський.

Він додав, що персонал садочків проходить чіткий інструктаж, як діяти у разі спалаху респіраторного захворювання у закладі освіти. І до того ж, зараз триває перевірка стану здоров’я вихователів, медичних сестер та усіх тих, хто почне працювати у садочках із дітьми вже у наступний понеділок.

«Безпека всіх дітей та персоналу, що буде контактувати з ними, – це надважливо. Тому ми наполягаємо, щоб батьки відповідально ставилися до вимог сьогодення та не приводили до садочків дітей, якщо є така можливість. І у разі виявлення будь-яких ознак хвороб необхідно звертатися до лікаря. Для нас важлива відповідальність батьків, які навіть при невеликій ймовірності контактів із зараженими вірусом не приведуть діток до садочків!» – підкреслив Мондриївський.

Важливими вимогами залишається термометрія дітей перед входом до садочків та заборона входу батьків до груп.

Раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як дитсадки Києва, що зможуть працювати з 1 червня, готуються до відкриття і роботи в нових умовах.

У Києві розроблено «Регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень». Він був підготовлений за дорученням мера Віталія Кличка і ухвалений на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Цей документ враховує специфіку та реалії українських економічних і культурних особливостей, а також досвід виходу з карантину інших країн.

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