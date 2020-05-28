Столичні дитсадки готуються до відкриття: як працюватимуть заклади (відео)



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У дошкільному закладі санаторного типу для дітей із захворюваннями дихальних шляхів готуються до відновлення роботи Фото: скріншот відео

Вранці всім працівникам дитсадка та дітям на вході вимірюватимуть температуру

Дитсадки Києва, що зможуть працювати з 1 червня, готуються до відкриття і роботи в нових умовах. Про це столичний мер Віталій Кличко розповів під час онлайн-пресконференції.

«З першого червня – з дотриманням санітарних норм та суворих вимог – почнуть працювати дитячі садочки в столиці. Сьогодні заклади готуються до роботи в нових умовах. Аби перебування у садочках було безпечним для дітей, місто затвердило рекомендації щодо роботи закладів», - сказав Кличко.

Так, за словами мера, щодня вранці всім працівникам та дітям на вході повинні вимірювати температуру.

«Тих, у кого вона вища за 37,2 градусів, не допускають у заклад. Батьки, які приводять дитину в садок, повинні бути в масках. Усі комунальні садки забезпечені антисептиками. Діти будуть користуватися ними виключно під наглядом вихователів. У закладах заборонене використання: багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом. А також і працівники, і діти в приміщенні повинні перебувати тільки в змінному взутті», - наголосив Кличко.

Він зауважив, що в садочках будуть регулярно прибирати приміщення з дезінфікуючими засобами та регулярно його провітрювати. А вихователі мають більше часу проводити з дітьми на вулиці.

Мер Києва показав відео, як в одному із садочків Печерського району - дошкільному закладі санаторного типу для дітей із захворюваннями дихальних шляхів - готуються до відновлення роботи.

Кличко зазначив, що традиційно влітку в багатьох садочках будуть робити поточні ремонти і звернувся до батьків, аби вони заздалегідь дізналися, чи буде такий ремонт у закладі, куди ходить їх дитина, і в який садок поблизу вони можуть її перевести на цей час.

Також мер нагадав, що вже цього тижня, з 30 травня, в столиці відкриють магазини площею понад 1000 квадратних метрів, торгово-розважальні центри, почнуть працювати і готелі.

«Місто потроху повертається до звичного життя. Але ситуація хитка і може обернутися в будь-яку сторону. Тому треба бути обережними і запроваджувати послаблення поступово», - підкреслив Кличко.