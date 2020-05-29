У яких столичних лікарнях за час пандемії захворіло найбільше медиків



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Найбільше випадків захворювання на коронавірус серед медиків зафіксували в чотирьох лікарнях

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив дані, в яких лікарнях міста за час пандемії захворіло найбільше медиків. Про це Кличко розповів під час онлайн-пресконференції, коментуючи ситуацію в лікарні швидкої допомоги.

За час пандемії найбільше випадків захворювання на коронавірус серед медиків зафіксували:

в міській лікарні №3 – 89 людей;

у лікарні №8 – 44 медика;

в Центрі екстренної медицини – 26 працівників швидкої допомоги,

в Олександрівській лікарні – 23 медики.

«Це, підкреслю, виявлені випадки за весь період пандемії. Тобто з березня місяця. І частина медичних працівників уже одужали. Кількість інфікованих медиків ми оприлюднюємо щодня», - сказав Кличко.

Щодо інфікованих медиків у лікарні швидкої допомоги, мер зазначив, що хворих там виявляли протягом останніх двох тижнів і ці випадки потрапляли у загальну статистику.

«На сьогодні в цьому медзакладі загалом виявлено 21 медпрацівника, інфікованого коронавірусом. Але виявили їх не за один день. А протягом останніх двох тижнів. І ці випадки потрапляли в загальну статистику, яку ми оприлюднюємо щодня», - підкреслив Кличко.

Загалом 420 медпрацівників заразилися корона вірусом, більшість з них - на роботі.

«Лікарня швидкої допомоги надає допомогу пацієнтам, що потрапляють в медзаклад в екстренних ситуаціях. І лікарі можуть не знати, що працюють із хворим на коронавірус. Коли немає часу на тестування, бо життя людини висить на волосинці», - сказав Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 22811

Хворіють 13198

Одужали 8934

Померли 679

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Нагадаємо, станом на ранок 29 травня, у Києві підтверджено 2849 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб.

Як повідомлялося, сьогодні в лікарнях з діагнозом «коронавірусна інфекція» знаходяться четверо працівників Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Зазначимо, що понад 14% хворих на коронавірус мешканців столиці - медичні працівники.