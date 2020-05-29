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    У яких столичних лікарнях за час пандемії захворіло найбільше медиків

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    У яких столичних лікарнях за час пандемії захворіло найбільше медиків

    Найбільше випадків захворювання на коронавірус серед медиків зафіксували в чотирьох лікарнях

    Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив дані, в яких лікарнях міста за час пандемії захворіло найбільше медиків. Про це Кличко розповів під час онлайн-пресконференції, коментуючи ситуацію в лікарні швидкої допомоги.

    За час пандемії найбільше випадків захворювання на коронавірус серед медиків зафіксували:

    • в міській лікарні №3 –  89 людей;
    • у лікарні №8 – 44 медика;
    • в Центрі екстренної медицини – 26 працівників швидкої допомоги,
    • в Олександрівській лікарні – 23 медики.

    «Це, підкреслю, виявлені випадки за весь період пандемії. Тобто з березня місяця. І частина медичних працівників уже одужали. Кількість інфікованих медиків ми оприлюднюємо щодня», - сказав Кличко.

    Щодо інфікованих медиків у лікарні швидкої допомоги, мер зазначив, що хворих там виявляли протягом останніх двох тижнів і ці випадки потрапляли у загальну статистику.

    «На сьогодні в цьому медзакладі загалом виявлено 21 медпрацівника, інфікованого коронавірусом. Але виявили їх не за один день. А протягом останніх двох тижнів. І ці випадки потрапляли в загальну статистику, яку ми оприлюднюємо щодня», - підкреслив Кличко.

    Загалом 420 медпрацівників заразилися корона вірусом, більшість з них - на роботі.

    «Лікарня швидкої допомоги надає допомогу пацієнтам, що потрапляють в медзаклад в екстренних ситуаціях. І лікарі можуть не знати, що працюють із хворим на коронавірус. Коли немає часу на тестування, бо життя людини висить на волосинці», - сказав Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22811
    • Хворіють
      13198
    • Одужали
      8934
    • Померли
      679

    Нагадаємо, станом на ранок 29 травня, у Києві підтверджено 2849 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб.

    Як повідомлялося, сьогодні в лікарнях з діагнозом «коронавірусна інфекція» знаходяться четверо працівників Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

    Зазначимо, що понад 14% хворих на коронавірус мешканців столиці - медичні працівники

    Віталій Кличко Київ лікар лікарня епідемія коронавірус
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