  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Карантин закінчується: «Нова пошта» повертає плату за зберігання посилок

    • Розсилка
    <p class="articlecontentheadimg-caption"><span>&laquo;Нова пошта&raquo; знову буде брати плату за&nbsp;зберігання посилок<o:p></o:p></span></p> - Карантин закінчується: «Нова пошта» повертає плату за зберігання посилок

    «Нова пошта» знову буде брати плату за зберігання посилок

    пПершим платним днем зберігання посилок буде 8 червня

    Компанія «Нова пошта» відновлює стягнення плати за зберігання посилок в відділеннях з 1 червня цього року. Раніше компанія тимчасово скасовувала цю плату в зв’язку з карантином.

    Якщо посилка перебуває у відділенні більше семи днів - за її зберігання компанія почне нараховувати плату.

    «Зараз в містах відновлюється рух громадського транспорту, планується відновлення міжміських і міжобласних пасажирських перевезень. Тому ми прийняли рішення відновити дію послуги», - відзначили в компанії.

    Уточнюється, що плата за зберігання посилок і вантажів не нараховуватиметься до 7 червня включно - для відправлень, які надійдуть у відділення до 1 червня включно. Таким чином, першим платним днем зберігання буде 8 червня.

    Для відправлень, які надійдуть до відділень після 1 червня, будуть діяти стандартні умови послуги.

    Нагадаємо, що компанія тимчасово скасовувала плату за зберігання посилок в відділеннях через введення в Україні карантинних обмежень.

    Крім того, «Нова пошта» під час карантину розпочала встановлювати поштомати. Зокрема, компанія встановила понад 200 поштоматів у Києві, Львові, Чернівцях, Ужгороді та Херсоні.

    Нова пошта карантин послуги пошта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ