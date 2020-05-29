Карантин закінчується: «Нова пошта» повертає плату за зберігання посилок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Нова пошта» знову буде брати плату за зберігання посилок

пПершим платним днем зберігання посилок буде 8 червня

Компанія «Нова пошта» відновлює стягнення плати за зберігання посилок в відділеннях з 1 червня цього року. Раніше компанія тимчасово скасовувала цю плату в зв’язку з карантином.

Якщо посилка перебуває у відділенні більше семи днів - за її зберігання компанія почне нараховувати плату.

«Зараз в містах відновлюється рух громадського транспорту, планується відновлення міжміських і міжобласних пасажирських перевезень. Тому ми прийняли рішення відновити дію послуги», - відзначили в компанії.

Уточнюється, що плата за зберігання посилок і вантажів не нараховуватиметься до 7 червня включно - для відправлень, які надійдуть у відділення до 1 червня включно. Таким чином, першим платним днем зберігання буде 8 червня.

Для відправлень, які надійдуть до відділень після 1 червня, будуть діяти стандартні умови послуги.

Нагадаємо, що компанія тимчасово скасовувала плату за зберігання посилок в відділеннях через введення в Україні карантинних обмежень.

Крім того, «Нова пошта» під час карантину розпочала встановлювати поштомати. Зокрема, компанія встановила понад 200 поштоматів у Києві, Львові, Чернівцях, Ужгороді та Херсоні.