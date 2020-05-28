Спалах коронавірусу у столичному інтернаті: за два тижні кількість хворих зменшилась



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Вогнище коронавірусу було виявлено у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті 15 травня

Дарницький дитячий будинок-інтернат закритий на карантин

Після повторного тестування підопічних та працівників Дарницького дитячого будинку-інтернату зафіксовано зменшення кількості хворих. Також серед дітей Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 захворювання не виявлено. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Ситуація з коронавірусом у Дарницькому дитячому будинку інтернаті йде на поправку. Після повторного тестування з 55 дітей показник негативний у 20. З 32 співробітників – у 10 осіб. Троє з чотирьох осіб, які перебували у лікарні, вже виписані з медичних закладів. Щодо Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1, де коронавірус було виявлено у медичної сестри, було взято біологічні зразки у 62 дітей та 38 співробітників. Серед дітей захворювання не виявили. У двох працівників тест показав позитивний результат, але симптомів захворювання у них немає, вони знаходяться на самоізоляції», – зазначила Хонда.

Вона також додала, що заклади продовжують роботу в обмеженому режимі і до них заборонений доступ стороннім особам. Держпродспоживслужба не зафіксувала жодних порушень, санітарні заходи проводяться в необхідних обсягах і посилювати їх немає потреби. Ситуація повністю контрольована.

В інших соціальних закладах Києва підозр на коронавірус немає.

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Нагадаємо, 15 травня у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат виявили вогнище захворювання на коронавірус. Інфікована 81 особа - як вихованки, так і співробітники інтернату. Заклад закрили на карантин.

Після цього Держпродспоживслужба перевірила всі інтернати, що підпорядковані Києву.