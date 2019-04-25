У Вінниці відзначили ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС



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26 квітня - 33 роковини Чорнобильської катастрофи

Сьогодні, 25 квітня, у Вінницькій міській раді відзначили ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Грамоти, подяки та грошові премії чорнобильцям вручили міський голова Сергій Моргунов та секретар міської ради Павло Яблонський.

«Ми маємо подякувати людям, які зробили все, щоб зупинити поширення смертельної радіації. Це була одна із найбільших техногенних катастроф людства. Якщо порівняти по масштабності, то можна прирівняти до вибуху 500 атомних бомб, скинутих в 1945 році на Хіросіму. Біля 600 тисяч людей об’єдналися для того, щоб радіаційна загроза не поширилася на всю Україну і на Європу, серед них 1500 вінничан. На той час радянська влада замовчувала масштаби цієї катастрофи. Люди виходили на першотравневі паради, а ті, хто безпосередньо ліквідовував наслідки катастрофи, не знали, чим це для них може обернутися. Нам всім потрібно низько вклонитися цим людям за їх героїзм і подвиг. Хочу подякувати вам за те, що ви так гарно підтримуєте стосунки між собою і об’єднуєтеся. Якби не ваша активна позиція, мабуть, в історії України це поступово б забувалося. Від вас залежить, наскільки покоління будуть пам’ятати ту трагедію, яка відбулася 33 роки тому, і наскільки суспільство вам буде вдячне за те, що сьогодні має можливість ростити дітей, розвивати міста і державу. Бажаю вам здоров’я, гарного настрою і більше оптимізму», - сказав міський голова Сергій Моргунов.