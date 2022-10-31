Росіянин розчленував наречену з Київщини і сховав органи в морозилку

Обухівським різником виявився успішний юрист, виходець із Красноярського краю Російської Федерації

Поліція передала до суду справу Обухівського різника – юриста родом із Росії, який на Київщині вбив та розчленував наречену. Про це повідомила поліція Київської області.

4 червня до поліції надійшла інформація про моторошну знахідку, яка була виявлена місцевим мешканцем в Обухівському районі: валіза з різким трупним запахом. У ході огляду багажу було встановлено, що всередині були частини тіла людини та жіночі речі. Завдяки кропіткій роботі кримінальної поліції, дослідженню речей у валізі та ефективній взаємодії із громадськістю вдалося встановити особу загиблої. Подруга вбитої повідомила, що її знайома тривалий час не виходила на зв'язок та в гардеробі має подібні сукні.

Проаналізувавши отримані дані, оперативні співробітники Київщини встановили коло друзів, родичів та співмешканця жінки. Згодом поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили обставини скоєння вбивства, особу злочинця і його місцеперебування.

«Правоохоронці з`ясували, що наприкінці травня сталося вбивство: жінку було розчленовано і, фактично, рештками розкидано в сміттєві баки, частину у валізі було вивезено до водойми, але місцезнаходження іншої частини було невідоме. Сам же злочинець виявився адвокатом. На початку липня було проведено обшук, за результатами якого у морозильнику знайдено язик, матку, серце і нирку», – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Підозрюваним, а нині підсудним у цьому кримінальному провадженні виявився 37-річний успішний юрист, виходець із Красноярського краю Російської Федерації, який проживав в Ірпені.

Наразі матеріали кримінального провадження за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури передано до суду. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.