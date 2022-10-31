Атака на Київщину: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів (фото)

Ворог атакував критичну інфраструктуру Київської області зранку 31 жовтня

На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«На Київщині підрозділи ДСНС ліквідували наслідки ворожих обстрілів по об’єктам критичної інфраструктури, що були завдані зранку 31 жовтня», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Також начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок обстрілів і влучань окупантів є пошкоджені будівлі та потерпілі. Зазначимо, раніше з'явилося відео, як українська протиповітряна оборона знищила ворожу ракету у Київській області. Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині зафіксовано прильоти ворожих ракет у одній із громад регіону.