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Атака на Київщину: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Київщину: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів (фото)
фото: пресслужба ДСНС

Ворог атакував критичну інфраструктуру Київської області зранку 31 жовтня

На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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«На Київщині підрозділи ДСНС ліквідували наслідки ворожих обстрілів по об’єктам критичної інфраструктури, що були завдані зранку 31 жовтня», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Також начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок обстрілів і влучань окупантів є пошкоджені будівлі та потерпілі. Зазначимо, раніше з'явилося відео, як українська протиповітряна оборона знищила ворожу ракету у Київській області. Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині зафіксовано прильоти ворожих ракет у одній із громад регіону.

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Теги: відео влада водопостачання рашисти рятувальники ДСНС Київщина обстріл

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