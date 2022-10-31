Київська влада повідомила, скільки повітряних цілей ворога було збито над столицею

Найближчим часом у місті відновлять водопостачання

Сьогодні, 31 жовтня, у межах Києва було виявлено 16 повітряних цілей, з них 12 знищено. Про це повідомив новопризначений очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«У межах Києва було виявлено 16 повітряних цілей, з них гарантовано знищили 12. Також станом на 13:00 повернули напругу на одному із водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання», – зазначив новий очільник КМВА.

Він додав, що влада намагається мінімізувати наслідки таких ударів. Всі служби працюють в надзвичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Також начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок обстрілів і влучань окупантів є пошкоджені будівлі та потерпілі. Зазначимо, раніше з'явилося відео, як українська протиповітряна оборона знищила ворожу ракету у Київській області. Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині зафіксовано прильоти ворожих ракет у одній із громад регіону.