Харків'янин облаштував бордель під виглядом масажного салону (фото)



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Фото: hk.npu.gov.ua

На початку лютого зловмисник з іншими особами розмістив рекламні оголошення у мережі "Інтернет" з метою пошуку дівчат, яким обіцяв роботу масажистками, офіціантками та танцівницями

У Харкові чоловік облаштував бордель під виглядом масажного салону і втягував жінок у заняття проституцією. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Як повідомили правоохоронці, 34-річний харків’янин діяв за попередньою змовою з групою осіб, які наразі встановлюються.

За даним фактом в лютому 2019 року слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.

На початку квітня правоохоронці провели обшук в будинку та затримали зловмисника. Також в салоні знаходилися адміністратори та жінки, які надавали сексуальні послуги клієнтам.

Як повідомляється, на початку лютого зловмисник з іншими особами розмістив рекламні оголошення у мережі «Інтернет» з метою пошуку дівчат, яким обіцяв роботу масажистками, офіціантками та танцівницями. Потім вирішив винайняти приміщення, в якому дівчата під його контролем будуть надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Чоловік знайшов квартиру, облаштував її під салон та розмістив у мережі оголошення про співпрацю з дівчатами. Жінкам, які звернулись до нього, він пообіцяв матеріальну винагороду.

Також для забезпечення злочинної діяльності зловмисник найняв двох 18 та 31-річних громадянок України, які виконували ролі адміністраторів у салоні.

В результаті проведеного обшуку за вказаною адресою вилучено гроші, отримані напередодні від клієнтів за надання сексуальних послуг, мобільні телефони, по яким дзвонили клієнти та домовлялись про зустрічі та розміщувались оголошення про надання послуг в мережі «Інтернет».

34-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Адміністраторів салону поліцейські допитали. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.