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    Жінку, яка займалася сутенерством, судитимуть на Львівщині

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    Жінку, яка займалася сутенерством, судитимуть на Львівщині

    Правоохоронці накрили бордель у Львові

    За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 30-річної уродженки Вінниччини, яка підозрювалась у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.302 (створення та утримання місць розпусти і звідництво) та ч.2 ст.303 КК України (сутенерство).

    Прпо це інформує прес-служба прокуратури у Львівській області, повідомляє «Главком».

    Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана особа у липні 2018 року підшукала шістьох осіб жіночої статі для зайняття проституцією.

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    З цією метою винайняла два приміщення у Львові, які облаштувала для надання платних сексуальних послуг.

    Дівчат жінка забезпечувала усім необхідним, зокрема, засобами контрацепції. За годину роботи повії отримували 1 тис гривень, з яких половину віддавали сутенерці.

    Крім цього, з метою залучення до протиправної діяльності та пошуку клієнтів, зловмисниця створила рекламу у мережі Інтернет. За вказаним номером телефону здійснювався і попередній запис.

    На даний час кримінальне провадження перебуває на розгляді у Залізничному районному суді м. Львова, фігурантці загрожує до семи років позбавлення волі.

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