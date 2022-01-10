Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)
У Києві працює спецтехніка та бригади з ручного прибирання снігу
Дорожники продовжують розчищати Київ від снігу. Основні роботи виконали в ніч на 10 грудня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Із вечора на дорогах, мостах і тротуарах працює 345 одиниць спецтехніки. Серед них 121 одиниця – для очистки тротуарів і велодоріжок.
Вузькі доріжки, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту, сходи розчищають 330 працівників у складі 52 бригад з ручного прибирання.
Після снігопадів у столиці очікується різке зниження температури. Вночі позначки термометрів сягатимуть -15°C.