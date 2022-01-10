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    Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)

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    Вночі колони спецтехніки розчищували столичні магістралі - Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)
    Вночі колони спецтехніки розчищували столичні магістралі
    фото: Київавтодор

    У Києві працює спецтехніка та бригади з ручного прибирання снігу

    Дорожники продовжують розчищати Київ від снігу. Основні роботи виконали в ніч на 10 грудня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Із вечора на дорогах, мостах і тротуарах працює 345 одиниць спецтехніки. Серед них 121 одиниця – для очистки тротуарів і велодоріжок.

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    Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)
    Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)
    Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)
    Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)
    Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)
    Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)
    Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)
    Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)
    Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)
    Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)
    фото: Київавтодор

    Вузькі доріжки, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту, сходи розчищають 330 працівників у складі 52 бригад з ручного прибирання.

    Після снігопадів у столиці очікується різке зниження температури. Вночі позначки термометрів сягатимуть -15°C.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад
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    Розчищення Києва від снігу: працює три сотні одиниць техніки (фото, відео)