Снігопад у Києві: працює 140 одиниць техніки, рух ускладнений (фото)

У понеділок погодні умови будуть непростими – дороги вкриє ожеледиця

У неділю, 9 січня, в Києві почався снігопад, який спричинив масштабні затори на в’їзді в столицю.

Увечері в місті через складні погодні умови почалися проблеми з транспортом.

Як повідомили користувачі мережі Facebook, на вулиці Вокзальній сталася ДТП із трамваєм, рух зупинився.

Комунальники працюють над прибиранням вулиць, однак снігопад триває.

За словами мера Києва Віталя Кличка, приблизно 140 одиниць спецтехніки «Київавтодору» прибирають вулиці столиці від снігу. Про це він повідомив у Telegram.

«Зупинки громадського транспорту, сходи, пішохідні переходи та тротуари розчищають 330 комунальників у складі 53 бригад із ручного прибирання. Ще до початку опадів дорожники виїхали обробляти протиожеледними засобами, зокрема, підйоми та спуски, вулиці з бруківки, мости і тротуари, – написав мер. – Синоптики прогнозують снігопад у Києві до кінця доби, з налипанням мокрого снігу. Завтра ж (10 січня – ред.) опади повинні припинитися, але буде ожеледиця. Звертаюся до водіїв бути обережними і пильними на дорозі. І не паркувати авто на узбіччях вулиць – аби снігоприбиральна техніка могла без перешкод розчищати дороги і проїзди. Автівки, що заважатимуть спецтехніці наводити лад в сніжну погоду, будуть евакуйовані», – наголосив Віталій Кличко.

Спостерігати за роботою снігоприбиральної техніки в столиці можна в режимі онлайн на інтерактивній карті – .

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні в Києві вночі йтиме невеликий сніг, вдень буде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.