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    Снігопад у Києві: працює 140 одиниць техніки, рух ускладнений (фото)

    •  glavcom.ua
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    9 січня столицю почав засипати сніг - Снігопад у Києві: працює 140 одиниць техніки, рух ускладнений (фото)
    9 січня столицю почав засипати сніг
    фото: glavcom.ua

    У понеділок погодні умови будуть непростими – дороги вкриє ожеледиця

    У неділю, 9 січня, в Києві почався снігопад, який спричинив масштабні затори на в’їзді в столицю.

    Увечері в місті через складні погодні умови почалися проблеми з транспортом.

    Як повідомили користувачі мережі Facebook, на вулиці Вокзальній сталася ДТП із трамваєм, рух зупинився.

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    Комунальники працюють над прибиранням вулиць, однак снігопад триває.

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    За словами мера Києва Віталя Кличка, приблизно 140 одиниць спецтехніки «Київавтодору» прибирають вулиці столиці від снігу. Про це він повідомив у Telegram.

    «Зупинки громадського транспорту, сходи, пішохідні переходи та тротуари розчищають 330 комунальників у складі 53 бригад із ручного прибирання. Ще до початку опадів дорожники виїхали обробляти протиожеледними засобами, зокрема, підйоми та спуски, вулиці з бруківки, мости і тротуари, – написав мер. – Синоптики прогнозують снігопад у Києві до кінця доби, з налипанням мокрого снігу. Завтра ж (10 січня – ред.) опади повинні припинитися, але буде ожеледиця. Звертаюся до водіїв бути обережними і пильними на дорозі. І не паркувати авто на узбіччях вулиць – аби снігоприбиральна техніка могла без перешкод розчищати дороги і проїзди. Автівки, що заважатимуть спецтехніці наводити лад в сніжну погоду, будуть евакуйовані», – наголосив Віталій Кличко.

    Спостерігати за роботою снігоприбиральної техніки в столиці можна в режимі онлайн на інтерактивній карті – https://clean.kyivcity.gov.ua.

    Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні в Києві вночі йтиме невеликий сніг, вдень буде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

    Протягом тижня в столиці очікується суттєве похолодання до -14 градусів: в Україну йдуть «тріскучі» морози.

    Напередодні синоптики попередили українців про небезпеку.

    Теги: ДТП Київ дороги Facebook снігопад
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    Снігопад у Києві: працює 140 одиниць техніки, рух ускладнений (фото)