На в'їздах до Києва – кілометрові затори (карта)

Мешканці столиці повертаються додому після різдвяних вихідних

На в'їздах до Києва у неділю, 9 січня, ввечері утворилися кілометрові затори. Вони скували Житомирську, Одеську, Чернігівську та Харківську траси. Про це свідчать дані Google Maps.

Дороги на трасах позначені помаранчевим, іноді червоним кольором. Особливо складнощі спостерігаються на Житомирській трасі. Там автомобілі рухаються зі швидкістю 40-50 кілометрів на годину.

Затори утворилися через снігопад, який йде на Київщині з ранку, а також через масове повернення киян до столиці після новорічних свят.

Нагадаємо, що у Києві 9-10 січня синоптики прогнозують мокрий сніг і температуру близько 0 градусів. Однак протягом тижня в столиці очікується суттєве похолодання до -14 градусів: в Україну йдуть «тріскучі» морози.

Напередодні синоптики попередили українців про небезпеку.

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