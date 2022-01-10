Траса Київ–Чоп у заторах через снігопад

Затори від Житомира до столиці – наслідки негоди в Україні

Через негоду та велику кількість автомобілів рух трасою Київ–Чоп у неділю значно сповільнився. Зокрема, автомобілі рухались зі швидкістю 20-30 кілометрів за годину. Про це інформує «24 канал».

Негода майже заблокувала рух автомобілів щонайменше з обідньої пори 9 січня. Снігоочищувальна техніка не справлялася зі снігом.

Сильний снігопад значно ускладнив рух автомобілів. Затори на трасі Київ–Чоп починались фактично від Житомира.

Тобто ще за 100 кілометрів від Києві транспорт був змушений їхати зі швидкістю 20-30 кілометрів за годину.

Зокрема, дорога на автомобілі з Луцька у Київ зайняла 10 годин замість звичних п’яти.

Деякі автомобілі, поки не утворились затори, «злітали» з траси на узбіччя через велику кількість неочищеного снігу.

Нагадаємо, у неділю, 9 січня, в Києві почався снігопад, який спричинив масштабні затори на в’їзді в столицю.

Як стало відомо, у столиці працює 140 одиниць техніки, рух ускладнений (фото).

Спостерігати за роботою снігоприбиральної техніки в столиці можна в режимі онлайн на інтерактивній карті – .

Слідом за негодою в Україну йдуть «тріскучі» морози.

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