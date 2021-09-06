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    Розгін Майдану: суд продовжив запобіжний захід ексначальнику СБУ часів Януковича

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    Керівником Служби безпеки України в Києві Щеголєва призначив президент-втікач Віктор Янукович у 2013 році - Розгін Майдану: суд продовжив запобіжний захід ексначальнику СБУ часів Януковича
    Керівником Служби безпеки України в Києві Щеголєва призначив президент-втікач Віктор Янукович у 2013 році
    Фото: УНІАН

    Щеголєва підозрюють у розгоні Майдану вночі проти 19 лютого 2014 року

    Шевченківський суд Києва 6 вересня продовжив запобіжний захід колишньому начальнику СБУ в Києві Олександру Щеголєву. Підозрюваний перебуватиме під особистим зобов'язанням до 4 листопада. Про це повідомляється на сторінці Адвокатської дорадчої групи у Facebook.

    Щеголєва підозрюють у розгоні Майдану вночі проти 19 лютого 2014 року. Наразі суд перейшов до дослідження відео з камер спостереження.

    «Шевченківський суд продовжив Олександру Щеголєву запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 4 листопада 2021 року», – зазначається у повідомленні.

    Керівником Служби безпеки України в Києві Щеголєва призначив президент-утікач Віктор Янукович у 2013 році. Перед тим Щеголєв був заступником керівника СБУ на Донеччині. 20 серпня 2015 року начальника затримали, а наступного дня Печерський суд Києва його заарештував. Його звинуватили в:

    • організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, зокрема її силової фази у Будинку профспілок.
    26 червня 2019 року Шевченківський суд пом'якшив запобіжний захід Щеголєву. З СІЗО його перевели під домашній арешт.

    У жовтні 2019 ексглаву СБУ Києва Щеголєва відпустили з-під домашнього арешту.

    Теги: Віктор Янукович СБУ суд Небесна сотня (Євромайдан) СІЗО арешт
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    Розгін Майдану: суд продовжив запобіжний захід ексначальнику СБУ часів Януковича