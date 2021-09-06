Помер свідок у справі про збиття MH17

Свідок, відомий як G9O81, був тяжко хворий

Один зі свідків у справі про збиття російськими бойовиками Boeing777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, помер кілька тижнів тому. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на заяву головуючого судді Хендріка Стінхейса.

«Суд отримав деякі документи від слідчого судді, ці документи будуть включені в досьє. Це звіти за опитуваннями трьох свідків, звіти експертів, а також оцінка слідчим суддею звітів Королівській військовій академії Бельгії», – повідомив суддя в ході слухань.

За його словами, суд був поінформований, що свідок, відомий як G9O81, тяжко хворий, і це може викликати труднощі для його опитування. «А зараз нам повідомили, що цей свідок помер кілька тижнів тому», – уточнив Стінхейс.

Раніше стало відомо, що вердикти у справі про збиття лайнера можуть бути винесені до кінця 2022 року. Серед передбачуваних дат – 22 вересня, 17 листопада чи 15 грудня.

Крім того, до суду під Амстердамом почали прибувати родичі жертв катастрофи лайнера – їм вперше дадуть можливість виступити на слуханнях. Слухання розпочалися 6 вересня. У них візьмуть участь понад 90 родичів жертв із Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади.

Повідомляється, що суд виділив десять днів для реалізації їхнього права на виступ.

Пасажирський Boeing-777 малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в місто Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Об'єднана слідча група, яка веде міжнародне розслідування катастрофи Боїнга МН17, зробила висновок, що літак був збитий ракетою, випущеною зенітно-ракетним комплексом Бук поблизу населеного пункту Сніжне. При цьому слідчі впевнені, що ракетний комплекс був доставлений в Україну з Росії.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.

Серед підозрюваних: Сергій Дубінський (позивний Хмурий), Ігор Гіркін (позивний Стрєлок), Олег Пулатов (позивний Гюрза), Леонід Харченко (позивний Крот).

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.