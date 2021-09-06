Троє киян заробили пів мільйона гривень на продажі контрафактної техніки

Вказану продукцію та упаковку до неї зловмисники замовляли з Китаю

Шахраї створили близько 10 Інтернет-магазинів, де продавали контрафакт люксових брендів

Київські правоохоронці викрили масштабний збут контрафактної техніки через Інтернет-магазини. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва спільно з Департаментом Кіберполіції Нацполіції України викрито групу осіб, які через Інтернет-магазини налагодили збут контрафактної техніки під виглядом продукції відомих світових брендів (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 229 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, троє жителів столиці створили близько 10 Інтернет-магазинів, де розміщували оголошення про продаж оригінальної техніки відомих світових брендів. Клієнтам пропонувалося придбати мобільні телефони, навушники, планшети, зарядні пристрої та інші товари.

При цьому вказану продукцію та пакування до неї зловмисники замовляли з Китаю. Надалі за допомогою спеціального обладнання виготовляли копії наліпок з серійними номерами продукції, які зображені на вебсайтах виробників, начебто підтверджуючи їх оригінальність.

За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало понад 200 громадян. Сума збитків становить близько пів мільйона гривень.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а також відшукання підробленої продукції правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, а також в офісних та складських приміщеннях Інтернет-магазинів.

За результатами проведених обшуків вилучено близько пів тисячі навушників різних моделей з однаковим серійним номером, пристрої для виготовлення клейких наліпок для зазначення ідентифікаційних даних для техніки, спеціальні пристрої для нанесення гравіювання на техніку та пакування від телефонів Iphone, без зазначення серійних номерів, IMEI та моделі, грошові кошти.

На цей час до суду подано клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Після проведення відповідних експертиз буде вирішено питання про повідомлення особам про підозру.