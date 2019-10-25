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    Ексглаву СБУ Києва Щеголєва відпустили з-під домашнього арешту

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    Щеголєва затримали 20 серпня 2015 року - Ексглаву СБУ Києва Щеголєва відпустили з-під домашнього арешту
    Щеголєва затримали 20 серпня 2015 року

    Щеголєва підозрюють в організації та здійсненні у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року силового штурму протестувальників

    Шевченківський районний суд Києва відпустив під особисте зобов’язання екскерівника управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Олександра Щеголєва, який підозрюється в організації розстрілів активістів на Майдані Незалежності у Києві у лютому 2014 року.

    Про це повідомив адвокат Щеголєва Кирило Легких.

    «Олександру Юрійовичу змінено запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання», - сказав Легких в коментарі УНН.

    Раніше Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід Щеголєву із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

    Нагадаємо, колишнього начальника ГУ СБУ в Києві та області Щеголєва підозрюють в організації та здійсненні у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року силового штурму протестувальників на Майдані Незалежності у столиці шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази у будівлі Федерації профспілок України.

    Щеголєва затримали 20 серпня 2015 року й арештували на наступний день. Печерський районний суд Києва застосував до Щеголєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    До слова, колишньому співробітнику спецпідрозділу «Беркут» Сергію Тамтурі, обвинуваченому у розстрілах на Євромайдані, змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт з 22:00 до 6:00.

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