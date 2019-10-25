Ексглаву СБУ Києва Щеголєва відпустили з-під домашнього арешту



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Щеголєва затримали 20 серпня 2015 року

Щеголєва підозрюють в організації та здійсненні у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року силового штурму протестувальників

Шевченківський районний суд Києва відпустив під особисте зобов’язання екскерівника управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Олександра Щеголєва, який підозрюється в організації розстрілів активістів на Майдані Незалежності у Києві у лютому 2014 року.

Про це повідомив адвокат Щеголєва Кирило Легких.

«Олександру Юрійовичу змінено запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання», - сказав Легких в коментарі УНН.

Раніше Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід Щеголєву із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, колишнього начальника ГУ СБУ в Києві та області Щеголєва підозрюють в організації та здійсненні у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року силового штурму протестувальників на Майдані Незалежності у столиці шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази у будівлі Федерації профспілок України.

Щеголєва затримали 20 серпня 2015 року й арештували на наступний день. Печерський районний суд Києва застосував до Щеголєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До слова, колишньому співробітнику спецпідрозділу «Беркут» Сергію Тамтурі, обвинуваченому у розстрілах на Євромайдані, змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт з 22:00 до 6:00.