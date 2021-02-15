Розлючена киянка вдарила співмешканця сокирою по голові

45-річній жінці загрожує до 15 років позбавлення волі

У квартирі на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва жінка вдарила співмешканця сокирою по голові. Про чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою повідомили до поліції лікарі. На місце події прибула слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції, оперативні співробітники та патрульні поліцейські.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні чоловік прийшов до квартири співмешканки і заснув. Поведінка чоловіка не влаштовувала жінку і вона взяла сокиру та вдарила по голові.

45-річну правопорушницю поліцейські виявили на місці вчинення злочину, а потерпілого з травмою голови лікарі госпіталізували до медичного закладу. Зловмисницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, працівники поліції вилучили речові докази та направили на експертне дослідження.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва місцевої прокуратури № 4 повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно у Києві чоловік через ревнощі вдарив 47-річного гостя кухонним ножем у груди.