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    Розлючена киянка вдарила співмешканця сокирою по голові

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    Правоохоронці&nbsp;вилучили речові докази та направили на експертне дослідження - Розлючена киянка вдарила співмешканця сокирою по голові
    Правоохоронці вилучили речові докази та направили на експертне дослідження
    Фото: Нацполіція

    45-річній жінці загрожує до 15 років позбавлення волі

    У квартирі на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва жінка вдарила співмешканця сокирою по голові. Про чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою повідомили до поліції лікарі. На місце події прибула слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції, оперативні співробітники та патрульні поліцейські.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці з’ясували, що напередодні чоловік прийшов до квартири співмешканки і заснув. Поведінка чоловіка не влаштовувала жінку і вона взяла сокиру та вдарила по голові.

    45-річну правопорушницю поліцейські виявили на місці вчинення злочину, а потерпілого з травмою голови лікарі госпіталізували до медичного закладу. Зловмисницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, працівники поліції вилучили речові докази та направили на експертне дослідження.

    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Слідчі за процесуального керівництва місцевої прокуратури № 4 повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, нещодавно у Києві чоловік через ревнощі вдарив 47-річного гостя кухонним ножем у груди.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал жінка чоловік злочин
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