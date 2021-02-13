У Києві таксист отруїв пасажирів і кинув помирати: подробиці моторошної історії

Одного з чоловіків близько 9 години ранку в Голосіївському районі знайшла 38-річна Марина Лінник

Днями в Києві стався моторошний випадок - 40-річний чоловік став жертвою нападу, його отруїв таксист і викинув з авто на вулицю. Чоловік пролежав усю ніч на морозі в критичному стані і міг померти, якби його не врятувала 38-річна мама двох дітей Марина Лінник.

Про це розповідає видання «Обозреватель».

40-річний Дмитро зі своїм 52-річним колегою зустрілися в ресторані на Подолі. Після відпочинку вони сіли в припаркований біля входу чорний Audi Q5. В автомобілі таксист пригостив пасажирів кавою, в якій, як з'ясувалося, знаходилася психотропна речовина, і забрав у чоловіків цінні речі. Одного з чоловіків близько 9 години ранку в Голосіївському районі знайшла 38-річна Марина Лінник. Другого чоловіка знайшли вже наступного дня – він замерз у снігу.

Того дня Марина відвезла своїх дітей у садок і школу й поверталася додому. Через негоду і затор на Столичному шосе жінка поїхала об'їзною дорогою.

«В якийсь момент на узбіччі я побачила людину на колінах із піднятими руками. Спочатку злякалася: зупинила авто, закрилася в ньому і подзвонила своєму чоловікові. Пояснила ситуацію і попросила терміново приїхати. Ну не могла ж кинути людину – я вже розглянула, що у нього розбита голова і руки в крові, – розповіла Марина. – Він ледве-ледве розмовляв, плутався у словах, увесь у крові й руки обморожені. Не був п'яним, але очі дуже дивні. Я зрозуміла, що чоловік потрапив у біду, мені жодної шкоди не завдасть. І тоді я вийшла на вулицю».

Жінка відразу ж подзвонила у швидку і повідомила, що замерзає людина. На допомогу їй прийшла сусідка (теж Марина) за своїм працівником і чоловік Марини. Всі разом вони відпоювали Дмитра теплою водою, привезли одяг, ковдри. Варто зауважити, що через снігопади швидка дісталася місця пригоди через 1,5 години, але диспетчери «103» були весь час на зв'язку з рятівниками Дмитра і координували їх дії.

Дмитро періодично втрачав свідомість і погано пам'ятав, що сталося напередодні. Але сказав, що живе на Позняках, і пригадав номер телефону дружини. Друзі чоловіка відразу виїхали на місце події.

«Дружина Дмитра мені потім передзвонила, і ми поговорили. Вона поїхала відразу в лікарню, куди на швидкій уже везли її чоловіка. Він був у поганому стані, спочатку навіть не впізнав дружину», – розповіла киянка.

Найбільше, каже Марина, її мучить те, що вона не змогла знайти другого пасажира таксі. Можливо, й урятувати.

«Інформація про другу людину, яка могла постраждати, була неточною, але я все одно вирішила перевірити. Оскільки живу неподалік, то взяла собаку і повернулася на місце, де перед цим знайшла Дмитра. Походила навколо, подивилася. Але нікого не побачила. Все було засипано снігом. А через добу стало відомо, що його знайшли зовсім поруч, уже замерзлим», – розповіла Марина.