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    На Київщині затримали клофелінщиків, що труїли людей і викидали з авто на узбіччя (фото)

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    Зловмисники підливали в напої клофелін - На Київщині затримали клофелінщиків, що труїли людей і викидали з авто на узбіччя (фото)
    Зловмисники підливали в напої клофелін
    Фото ілюстративне з вікритих джерел

    Троє злочинців займались автоперевезеннями, під час яких пригощали пасажирів напоями з клофеліном

    Правоохоронці повідомили про підозру трьом мешканцям Київщини, які займалися отруєнням людей з метою пограбування. Їм інкримінують скоєння серії грабежів у столичному регіоні (ч. 2 ст. 186 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Слідством встановлено, що вказані особи займались автоперевезеннями, під час яких пригощали пасажирів напоями з клофеліном та чекали, поки потерпілі знепритомніють. Після цього злочинці викрадали в людей усе, що тільки було можливо (мобільні телефони, прикраси, гроші), та кидали їх у безпорадному стані на узбіччях доріг.

    Наразі правоохоронцям відомо про кілька злочинних епізодів, вчинених підозрюваними. Так, поблизу селища Бузова місцеві жителі знайшли двох чоловіків без свідомості. Як з’ясувалось, під час поїздки до Житомира вони разом з іншими пасажирами випили пляшку горілки, запропоновану водієм. Після цього потерпілі нічого не пам’ятають. Аналогічна ситуація трапилась у селищі Березань Броварського району.

    Наразі зловмисників затримано. Їм повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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    На Київщині затримали клофелінщиків, що труїли людей і викидали з авто на узбіччя (фото)
    На Київщині затримали клофелінщиків, що труїли людей і викидали з авто на узбіччя (фото)
    Фото: Київська обласна прокуратура

    Заходи з викриття проводились спільно з Управлінням карного розшуку поліції Київщини, за участі працівників Броварського та Бучанського районних управлінь поліції.

    Досудове слідство триває.

    Як повідомлялося, днями в Києві стався моторошний випадок – 40-річний чоловік став жертвою нападу, його отруїв таксист і викинув з авто на вулицю. Чоловік пролежав усю ніч на морозі в критичному стані і міг померти, якби його не врятувала 38-річна мама двох дітей Марина Лінник.

    Теги: прокуратура кримінал отруєння Київщина пограбування злочин
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