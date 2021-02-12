Через ревнощі киянин під час застілля вбив знайомого (фото, відео)

Чоловік вдарив свого гостя кухонним ножем у груди

До поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва вони виявили мертвого чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини. За вказаною адресою виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових дій працівники поліції з’ясували, що у помешканні власниця оселі з цивільним чоловіком та двома товаришами розпивали алкогольні напої. Згодом між співмешканцем та одним із знайомих виникла суперечка через ревнощі. Під час конфлікту чоловік вдарив 47-річного гостя кухонним ножем у груди. Від отриманої травми потерпілий помер на місці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Солом’янського району, 1992 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки з проникненням у приміщення.

Слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено правопорушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.