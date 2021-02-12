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    Через ревнощі киянин під час застілля вбив знайомого (фото, відео)

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    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві - Через ревнощі киянин під час застілля вбив знайомого (фото, відео)
    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві
    Фото: Нацполіція

    Чоловік вдарив свого гостя кухонним ножем у груди

    До поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва вони виявили мертвого чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини. За вказаною адресою виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

    У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових дій працівники поліції з’ясували, що у помешканні власниця оселі з цивільним чоловіком та двома товаришами розпивали алкогольні напої. Згодом між співмешканцем та одним із знайомих виникла суперечка через ревнощі. Під час конфлікту чоловік вдарив 47-річного гостя кухонним ножем у груди. Від отриманої травми потерпілий помер на місці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Солом’янського району, 1992 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки з проникненням у приміщення.

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    Через ревнощі киянин під час застілля вбив знайомого (фото, відео)
    Через ревнощі киянин під час застілля вбив знайомого (фото, відео)
    Через ревнощі киянин під час застілля вбив знайомого (фото, відео)
    Через ревнощі киянин під час застілля вбив знайомого (фото, відео)

    Слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено правопорушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство
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