Розпилення газу у Сквирському ліцеї: поліція знайшла винуватця



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В результаті розпилення газу до лікарні потрапили 23 учні Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили балончик із перцевим газом сльозогінної дратівливої дії

Поліція встановила винуватця розпилення сльозогінного газу у ліцеї у Сквирі на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події встановила, що учениця 9-го класу попросила свого однокласника поставити її мобільний телефон на зарядку, взявши зарядний пристрій з кишені її куртки.

Зі слів хлопця, він, намагаючись взяти зарядний пристрій, випадково натиснув на газовий балончик, що також знаходився у кишені. Вчителям про дану ситуацію учні не повідомляли.

Поліцейські встановили, що учениці балончик придбав батько, для самозахисту.

На момент інциденту в навчальному закладі були присутні 357 дітей. Усіх їх успішно евакуювали.

За даними поліції, нині у лікарні перебуває троє постраждалих, а за даними «Главкома» - одна дитина.

Балончик із перцевим газом сльозогінної дратівливої дії вилучили правоохоронці як речовий доказ.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації діям підлітків.

Також, ювенальні поліцейські провели профілактично-роз’яснювальну бесіду із учнями щодо недопущення у подальшому подібних випадків.

Як повідомляв «Главком», 19 лютого у ліцеї на вул. Незалежності, 63 розпилили невідому речовину.

На місце події виїжджали рятувальники та 8 бригад швидкої допомоги.

В результаті інциденту постраждали діти. До лікарні було госпіталізовано 23 дитини, з них у 21-ї стан легкий, у двох - середньої тяжкості.