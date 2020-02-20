Розпилення газу у Сквирському ліцеї: поліція знайшла винуватця
Правоохоронці вилучили балончик із перцевим газом сльозогінної дратівливої дії
Поліція встановила винуватця розпилення сльозогінного газу у ліцеї у Сквирі на Київщині.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події встановила, що учениця 9-го класу попросила свого однокласника поставити її мобільний телефон на зарядку, взявши зарядний пристрій з кишені її куртки.
Зі слів хлопця, він, намагаючись взяти зарядний пристрій, випадково натиснув на газовий балончик, що також знаходився у кишені. Вчителям про дану ситуацію учні не повідомляли.
Поліцейські встановили, що учениці балончик придбав батько, для самозахисту.
На момент інциденту в навчальному закладі були присутні 357 дітей. Усіх їх успішно евакуювали.
За даними поліції, нині у лікарні перебуває троє постраждалих, а за даними «Главкома» - одна дитина.
Балончик із перцевим газом сльозогінної дратівливої дії вилучили правоохоронці як речовий доказ.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації діям підлітків.
Також, ювенальні поліцейські провели профілактично-роз’яснювальну бесіду із учнями щодо недопущення у подальшому подібних випадків.
Як повідомляв «Главком», 19 лютого у ліцеї на вул. Незалежності, 63 розпилили невідому речовину.
На місце події виїжджали рятувальники та 8 бригад швидкої допомоги.