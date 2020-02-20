Отруєння газом у Сквирському ліцеї: у лікарні залишається одна дитина



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22 дитини, постраждалі під час розпилення газу, вже виписали з лікарні

Станом на ранок четверга, 20 лютого, у Сквирській лікарні залишається одна дитина з тих, що постраждали під час розпилення газу у ліцеї.

Про це «Главкому» повідомило джерело в екстрених службах.

Відомо, що стан дитини легкий. До лікарні дитина пробуде до вечора під наглядом медиків.

Як повідомляв «Главком», 19 лютого у ліцеї на вул. Незалежності, 63 розпилили невідому речовину.

На місце події виїжджали рятувальники та 8 бригад швидкої допомоги.

В результаті інциденту постраждали діти. До лікарні було госпіталізовано 23 дитини, з них у 21-ї стан легкий, у двох - середньої тяжкості.

Як повідомлялося, 17 січня у середній школі № 2 м. Бровари було здійснено розпилення аерозольного балончика. З навчального приміщення рятувальники евакуювали 1701 учня та 99 вчителів.

До слова, 12 учнів із діагнозом харчове отруєння госпіталізували до Збаразької лікарні на Тернопільщині. Всі вони вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою.

10 лютого група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу були доставлені в лікарню з симптомами отруєння.