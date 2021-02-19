Розслаблятися рано. Телеканал «Київ» покаже фільм про другу хвилю коронавірусу

Фільм «Київ. Карантин. Друга хвиля» вийде 27 лютого на телеканалі «Київ»

На телеканалі «Київ» виходить новий документальний фільм «Київ. Карантин. Друга хвиля», присвячений епідемії Covid-19.

«Ця частина вийшла більш науково-популярною. Фактично цими двома картинами (перший фільм транслювався на телеканалі в минулому році) ми зробили щоденник столиці 2020-го - від початку пандемії і до фіналу такого важкого для нас усіх року. Думаю, що в новорічну ніч всі вже сиділи «над тарілками з олів'є» з трохи іншим виразом облич. Люди втомилися, хоча фінал історії теж зрозумілий і вже від усвідомлення цього багатьом стало трохи легше», – розповіла режисер картини Ольга Гібелінда.

У другій частині роботи київських документалістів глядач побачить, як змінилися деякі з героїв першого фільму – лікарі Київської міської клінічної лікарні №4, що стала опорною для хворих на коронавірус. «Зокрема Євген Дубровський, який на початку року був таким собі оптимістом, в кінці відчувається, як втомився. Деякі з лікарів самі перехворіли ковідом. Наприклад, заввідділенням Сергій Олександрович Солярік лікувався вдома, а ось його дружина навіть лежала в лікарняній палаті «на трубці», – коментує режисер.

У цій частині багато уваги приділяється постковідному синдрому, яким, виявляється, страждає більше 30% тих, що перехворіли. Це поразка нервової системи, інші симптоми. Люди погано почуваються, навіть втрачають якісь соціальні та професійні навички, їм важко повертатися до роботи після хвороби та ін.

Професор, завідувач відділенням загальної та молекулярної патфізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Доценко розповість про вакцинацію. Глядачі дізнаюся, як в умовах карантину виживав український бізнес. Особливо сфери, які найбільш постраждали: ресторани, спортивні комплекси, кінотеатри.

Ще працюючи над першою частиною картини, документалісти розуміли, що буде і друга, а тому починали відразу збирати дані, фіксувати події.

Як розповідала Ольга Гібелінда, в цій роботі її здивувало, наскільки коротка пам'ять у людей. Наприклад, влітку всі вже забули про події в Нових Санжарах, як на початку всі боялися, коли ще тільки дивилися репортажі з Китаю. А восени за декілька тижнів до стрибка захворюваності багато киян вирушили тусити до Одеси. Таким чином фільм «Карантин» – ще й нагадування про те, що рано розслаблятися. Наприклад, лікарі, які за цей рік стали майже рідними авторам картини, відзначають, що тритижневий карантин після Нового року все ж таки приніс свої позитивні плоди.

Дивіться фільм «Київ. Карантин. Друга хвиля» 27 лютого 21:00 на телеканалі «Київ».