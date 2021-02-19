Депутатка від «Євросолідарності» підхопила коронавірус

«Не дочекалася вакцини і я», – заявила народна депутатка

Народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Ніна Южаніна захворіла на Covid-19.

Про своє захворювання депутатка розповіла в коментарях під дописом у Facebook однопартійки Ірини Геращенко.

«Не дочекалася вакцини і я. Хоча більше року трималася. Всі ми розуміли, що треба виконувати свої функції, як і переважна більшість громадян І я їх виконувала, працюючи з великою-великою кількістю людей», – зазначила Южаніна.

Зазначимо, в Україні за добу 17 лютого виявили 6 237 нових хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 1287141

Одужали 1134120

Хворіють 128169

Померли 24852

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