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    Депутатка від «Євросолідарності» підхопила коронавірус

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    <p>Ніна Южаніна захворіла на Covid-19</p> - Депутатка від «Євросолідарності» підхопила коронавірус

    Ніна Южаніна захворіла на Covid-19

    Фото: Главком

    «Не дочекалася вакцини і я», – заявила народна депутатка

    Народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Ніна Южаніна захворіла на Covid-19.

    Про своє захворювання депутатка розповіла в коментарях під дописом у Facebook однопартійки Ірини Геращенко.

    «Не дочекалася вакцини і я. Хоча більше року трималася. Всі ми розуміли, що треба виконувати свої функції, як і переважна більшість громадян І я їх виконувала, працюючи з великою-великою кількістю людей», – зазначила Южаніна.

    Зазначимо, в Україні за добу 17 лютого виявили 6 237 нових хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1287141
    • Одужали
      1134120
    • Хворіють
      128169
    • Померли
      24852

    Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

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      Теги: здоров'я Верховна Рада Європейська солідарність депутат Ніна Южаніна коронавірус
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