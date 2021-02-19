  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Пандемія коронавірусу
рус
    Пандемія коронавірусу

    Компанія Pfizer почала тестувати вакцину від коронавірусу на вагітних

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перші дози препарату вже отримали вагітні у США - Компанія Pfizer почала тестувати вакцину від коронавірусу на вагітних
    Перші дози препарату вже отримали вагітні у США
    Ілюстративне фото

    Одна частина учасниць у ході досліджень отримає вакцину, інша – плацебо

    Компанія Pfizer-BioNTech почала випробування вакцини від коронавірусу за участі майбутніх матерів від 18 років.

    Про це повідомляє NBC News.

    Очікується, що у дослідженні візьмуть участь 4000 жінок на 24-34 тижнях вагітності у США, Аргентині, Бразилії, Канаді, Чилі, Мозамбіку, ПАР, Іспанії та Великій Британії.

    Перші дози препарату вже отримали вагітні у США.

    Одна частина учасниць у ході досліджень отримає вакцину, інша – плацебо.

    Дослідники відстежуватимуть будь-які негативні побічні ефекти у жінок, включаючи викидень.

    «Ми продовжуємо збирати докази безпеки та ефективності препарату, щоб надалі використовувати його серед цієї важливої групи населення», – зазначив представник компанії Pfizer Вільям Грубер.

    Натомість Міністерство охорони здоров'я рекомендує вагітним жінкам відтермінувати щеплення до часу після завершення вагітності.

    Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

    Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

    Теги: США Україна щеплення вакцинація населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies