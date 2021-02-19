Компанія Pfizer почала тестувати вакцину від коронавірусу на вагітних
Одна частина учасниць у ході досліджень отримає вакцину, інша – плацебо
Про це повідомляє NBC News.
Очікується, що у дослідженні візьмуть участь 4000 жінок на 24-34 тижнях вагітності у США, Аргентині, Бразилії, Канаді, Чилі, Мозамбіку, ПАР, Іспанії та Великій Британії.
Перші дози препарату вже отримали вагітні у США.
Одна частина учасниць у ході досліджень отримає вакцину, інша – плацебо.
Дослідники відстежуватимуть будь-які негативні побічні ефекти у жінок, включаючи викидень.
«Ми продовжуємо збирати докази безпеки та ефективності препарату, щоб надалі використовувати його серед цієї важливої групи населення», – зазначив представник компанії Pfizer Вільям Грубер.
Натомість Міністерство охорони здоров'я рекомендує вагітним жінкам відтермінувати щеплення до часу після завершення вагітності.
Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.
Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю