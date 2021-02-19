Компанія Pfizer почала тестувати вакцину від коронавірусу на вагітних

Компанія Pfizer-BioNTech почала випробування вакцини від коронавірусу за участі майбутніх матерів від 18 років.

Про це повідомляє NBC News.

Очікується, що у дослідженні візьмуть участь 4000 жінок на 24-34 тижнях вагітності у США, Аргентині, Бразилії, Канаді, Чилі, Мозамбіку, ПАР, Іспанії та Великій Британії.

Перші дози препарату вже отримали вагітні у США.

Одна частина учасниць у ході досліджень отримає вакцину, інша – плацебо.

Дослідники відстежуватимуть будь-які негативні побічні ефекти у жінок, включаючи викидень.

«Ми продовжуємо збирати докази безпеки та ефективності препарату, щоб надалі використовувати його серед цієї важливої групи населення», – зазначив представник компанії Pfizer Вільям Грубер.

Натомість Міністерство охорони здоров'я рекомендує вагітним жінкам відтермінувати щеплення до часу після завершення вагітності.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю