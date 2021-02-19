Ситуація погіршується: в Києві за добу майже 550 нових хворих на коронавірус

На коронавірус у Києві хворіють люди різних вікових груп

У столиці щодня зростає кількість нових випадків Covid-19

За минулу добу, 18 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 544 людей. Це на 31 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 17 лютого було 513 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 133891 випадок захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 91037 осіб (за добу 897), померли 2564 особи (за добу 7).

У Київській області зафіксовано 72820 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 365 новий хворий. За попередню добу збільшення складало 231 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 66610 осіб (за добу 493), померли 1212 людей (за добу 4).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1293672 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 18 лютого зафіксовано 6531 хворий на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 18 лютого у Києві було підтверджено 133347 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 513 осіб.

У Київській області було 72455 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 231 новий хворий.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.