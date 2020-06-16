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    Розслаблятися зарано: Кличко пояснив, чому за добу невелика кількість нових випадків Covid-19

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    Дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 16 червня - Розслаблятися зарано: Кличко пояснив, чому за добу невелика кількість нових випадків Covid-19
    Дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 16 червня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Дані у систему реєстрації випадків коронавірусу вносилися із запізненням

    Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 28 людей. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 3985 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    Серед тих, що захворіли:

    • 17 жінок віком від 20 до 92 рокiв,
    • дівчинка, якій 9 років,
    • 9 чоловікiв від 18 до 75 рокiв,
    • семирічний хлопчик.

    До лікарень столиці госпіталізували двох пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 7, Деснянському - 5, та в Дніпровському - 4 випадки.

    «Така кількість хворих за добу, на жаль, не свідчить про те, що вірус різко відступив. Вчора в МОЗ, куди надсилають всі результати лабораторних досліджень, у зв'язку із встановленням нової програми з реєстрацiї випадкiв захворювання та перебоями в роботi iнтернету деякi данi оброблялись iз запiзненням. «Київський лабораторний центр МОЗ України» робив дослідження в звичайному режимi, але зміг внести дані в загальну систему вже після звітного часу. Тому розслаблятися зарано. Будьте обережними. Бережіть себе!» - підкреслив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Як повідомлялося, станом на ранок 16 червня, у Києві підтверджено 3985 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 28 осіб. 

    Віталій Кличко Міністерство охорони здоров'я Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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