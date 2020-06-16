Спалах коронавірусу зафіксовано в одному з сервісних центрів МВС у Києві



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Сервісний центр закрито

У співробітників сервісного центру Міністерства внутрішніх справ №8047, що знаходиться на вул. Велика Кільцева, 110а у Києві, виявлено Covid-19. Про це повідомляє Регіональний сервісний центр МВС у Києві.

Наразі цей сервісний центр закрито.

Особам, які зареєструвалися в онлайн-чергу для отримання послуги, рекомендують обрати будь-який інший сервісний центр МВС у Києві.

Нагадаємо, станом на ранок 16 червня, у Києві підтверджено 3985 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 28 осіб.

Коронавірус в Україні

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Раніше повідомлялося, що у Києві один із дитячих садків закрили на карантин, а ще два - не відкриють через спалах захворювання на коронавірус серед персоналу. Так, у садочку №668 в Солом’янському районі виявили помічницю вихователя (няню) однієї з груп садка, що контактувала з хворим на коронавірус. У Шевченківському районі в результаті перевірки персоналу в одному із садочків виявили 14 інфікованих працівників. У другому – одного. Ці садки не працювали.

15 червня стало відомо, що серед персоналу ще трьох дитячих садків Києва виявили хворих на коронавірус або людей з підозрою на Covid-19.



