Степанов: результати тестування на Covid-19 очікують від семи годин до однієї доби



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Максим Степанов: виникають проблеми, коли є велика кількість тестувань одразу

За словами міністра, станом на ранок сьогодні затримки в отриманні результатів фіксують у Волинській і Донецькій областях

Протягом доби в Україні було проведено 16 476 тестувань на коронавірус, із них 9376 методом полімеразної ланцюгової реакції, 7097 ІФА-тестів. Про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Міністр розповів, що результат тестування на Covid-19 в Україні очікують від семи годин до однієї доби.

«Термін тестування близько семи годин – поки довеземо, поки розпочнеться тестування. Намагаємося робити це максимум протягом доби, не більше. Звичайно, інколи виникають проблеми, коли є велика кількість тестувань відразу. У такому випадку ми починаємо розподіляти це між областями», – зазначив він.

За словами Степанова, станом на ранок сьогодні затримки в отриманні результатів фіксують у Волинській і Донецькій областях.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.