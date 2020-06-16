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    Степанов: результати тестування на Covid-19 очікують від семи годин до однієї доби

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    <span>Максим Степанов: виникають проблеми, коли є велика кількість тестувань одразу</span> - Степанов: результати тестування на Covid-19 очікують від семи годин до однієї доби
    Максим Степанов: виникають проблеми, коли є велика кількість тестувань одразу

    За словами міністра, станом на ранок сьогодні затримки в отриманні результатів фіксують у Волинській і Донецькій областях

    Протягом доби в Україні було проведено 16 476 тестувань на коронавірус, із них 9376 методом полімеразної ланцюгової реакції, 7097 ІФА-тестів. Про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    Міністр розповів, що результат тестування на Covid-19 в Україні очікують від семи годин до однієї доби.

    «Термін тестування близько семи годин – поки довеземо, поки розпочнеться тестування. Намагаємося робити це максимум протягом доби, не більше. Звичайно, інколи виникають проблеми, коли є велика кількість тестувань відразу. У такому випадку ми починаємо розподіляти це між областями», – зазначив він.

    За словами Степанова, станом на ранок сьогодні затримки в отриманні результатів фіксують у Волинській і Донецькій областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Максим Степанов коронавірус
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