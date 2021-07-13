«Рускій мір» на Майдані. В центрі Києва компанія туристів розгорнула триколор (відео)

Молоді люди перебували у стані алкогольного сп'яніння і твердили, що виступають за мир.

У ніч на 13 липня на Майдані Незалежності в Києві компанія молодих людей розпивала алкогольні напої, розмахуючи російським прапором. Про це повідомляють соцмережі.

Автор відео підійшов до компанії, вимагаючи прибрати прапор країни-окупанта.

На аргументи стосовно агресії Росії щодо України молоді люди відповідали, що вони виступають за мир: «Якого окупанта?… Ми брати, мир, ми не за війну, ти розумієш? Ми за мир!».

Молоді люди розповіли, що вони є громадянами України і приїхали з Херсона до Києва як туристи.

Автор відео запитав, чи схвалюють у Херсоні «рускій мір», на що дівчина відповіла, що його «схвалюють скрізь».

Разом із російським прапором у компанії також був і український.

Автор відео відібрав у молоді російський триколор і порвав його.

Нагадаємо, що на Донбасі восьмий рік триває війна, розв'язана Росією.

12 липня цього року на офіційному сайті Кремля опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів вказано президента РФ Володимира Путіна.