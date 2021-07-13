Російські найманці вночі обстріляли Південне

Український військовий в окопах поблизу лінії розмежування на Донеччині

Окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів

Від початку доби російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях, це сталося біля Південного. Обійшлося без втрат. Протягом минулої доби зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Про це інформує пресцентр штабу Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту Миронівський був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні вночі неподалік Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Збройних сил України немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил.