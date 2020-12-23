Руслана підготувала для киян різдвяний сюрприз

25 грудня на телеканалі «Київ» вийде проєкт Руслани «Чарівна пісня»

До новорічних свят співачка Руслана підготувала сюрприз для киян, а також всіх шанувальників її творчості в Україні. 25 грудня в ефірі телеканалу «Київ» вийде різдвяний проєкт «Чарівна пісня».

«В цей час хочеться промовляти лише п’ять чарівних слів: світло, серце, душа, любов, зоря. Це не просто пісні, в них є всі ці слова. Ми зробили дуже оригінальне попурі, в якому прозвучать і «Добрий вечір тобі», і «Тиха ніч»… І співаємо ми його зіркам, ніби колискову. Свого часу Гершвін для своєї всесвітньо відомої арії «Літня пора» використав мотив української колискової «Ходить сон». Ми ж для своїх колядок використали етно-джаз у поєднанні з класикою та етнікою, щоби показати – «Добрий вечір» і «Тиха ніч» можуть виконуватися не лише в місті. Можна йти в гори, щоби спрямовуючи погляд догори, зустрічати свою зірку», – розповідає Руслана.

Особливою родзинкою проєкту стане зміна локацій. За концепцією, дійство починається у студії Руслани, з якої вона переміщається на Софійську площу, де, за стародавнім карпатським рецептом, готується чудодійний напій, який увібрав в себе всі сили трав гірських та плодів сонця, тепло вогню та цілющу воду. Чарівний напій дає енергію піднятися високо в гори, щоби першим зустріти Радісну зорю, народжену у цю різдвяну неповторну ніч.

Кульмінація відбувається в казковому містичному лісі. Для цього навіть встановлену у знімальному павільйоні сцену задекорували містичними деревами, а світлові прибори імітували світло зірки.

Частину проєкту знімали в павільйоні телеканалу «Київ».

І це ще не всі сюрпризи, які приготувала співачка для глядачів.

Дивіться «Чарівну пісню» 25 грудня о 19:30 на ТК «Київ», а також на екранах Софійської та Контрактової площах. Також концерт можна буде подивитися на сторінці Facebook та youtube-каналі співачки.

Нагадуємо, що в ніч з 31 грудня на 1 січня на талеканалі «Київ» відбудеться головний новорічний концерт столиці за участю популярних українських виконавців та гуртів, хедлайнером якого також стане Руслана.