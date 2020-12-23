Де шукати новорічний настрій: поради психологів

Психологи дали поради, як з позитивним настроєм зустріти Новий рік

Психологи розповіли, де шукати новорічний настрій та з чого почати підготовку до свята

Епідемія коронавірусу та пов'язаний з нею карантин не дуже налаштовують на святковий настрій для зустрічі Нового року.

Тож, психологи розповіли, що допоможе створити новорічний настрій і підтримувати його протягом тривалого часу.

З чого почати підготовку до свята

Психологи зазначають, що прикрашання оселі заздалегідь – чудовий привід заспокоїтися і відпочити. Адже коли ми бачимо у будинку ялинку, декорації – це певний дзвіночок, скажімо «тригер», для активації режиму відпочинку. Це допоможе морально попрощатися з цим важким роком і насолоджуватися смаком очікування нового.

Як прикрасити будинок, щоб наступний рік став щасливим:

Рік білого металевого бика слід зустрічати в стилі мінімалізм.

Віддавайте перевагу світлим кольорам, легким відтінкам – білому, пудрі, металу.

На ялинці не повинно бути червоного, а також інших яскравих, кричущих кольорів.

Жорсткі лінії теж краще прибрати.

На думку психологів, для продовження новорічного настрою прикрашати будинок необхідно не одразу, а поступово. Важливо щодня або щотижня додавати в декорації святковий настрій, деталі, які так важливі для вас. Тому прикрашаємо будинок і чекаємо щасливий рік срібного бика.

Як налаштуватися на позитив

Декорації хоча й допомагають створити настрій, важливою залишається гармонія в душі. Тому психологи радять залишити образи, злість, усі негативні моменти, які накопичились, в минулому році.

До бою курантів слід пробачити тих, хто вас образив, та попросити вибачення у тих, кого образили ви.

Хоча 2020 рік був важкий, подумки пригадайте та подякуйте йому за новий досвід та щасливі моменти, які він вам приніс.

«Важливо починати рік з позитивних думок та оптимістичних очікувань, адже саме від них залежить успішність справ в Новому році», – зазначають психологи.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.