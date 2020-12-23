«Засмічують Київ». Комунальники прибрали 50 стихійних ялинкових базарів

Крім офіційних пунктів продажу хвойних дерев, у Києві з'являються стихійні базари

22 грудня Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації розпорядився демонтувати 50 стихійних точок продажу ялинок у столиці. Відповідне доручення підписав перший заступник директора Департаменту Тимур Ткаченко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Поки одні підприємці працюють в правовому полі, інші обходять закон та своїми діями засмічують Київ», - зазначив він.

Нагадаємо, що із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас.

Середня вартість новорічної ялинки цього року в Києві складатиме 106 грн.

Після новорічних свят у Києві організують 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок.

Лісопаркові господарства Києва та районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень розпочали кампанію з попередження самовільних рубок хвойних дерев у лісових масивах, парках та скверах

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