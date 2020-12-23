  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Новорічні свята та карантин: стало відомо, чи закриють доступ до головної ялинки

    • Розсилка
    Ялинка на Софійській площі засяяла вогнями 19 грудня - Новорічні свята та карантин: стало відомо, чи закриють доступ до головної ялинки
    Ялинка на Софійській площі засяяла вогнями 19 грудня
    Фото: КМДА

    Відвідування головної ялинки країни не під загрозою

    Головна ялинка України на Софійській площі в Києві не буде закрита для відвідування. Карантинні обмеження будуть стосуватися тільки скупчення людей в місцях для розваг.

    Про це в ефірі «Україна 24» повідомив очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

    «Закриття ялинки не стоїть під загрозою, на відкритих локаціях передача інфекції дуже мала. Тому сьогодні розглядається, насамперед, питання масового скупчення людей», - зазначив він.

    Рубан також відповів на питання, як буде контролюватися скупчення людей на Софійській площі з урахуванням того, що на відкритті ялинки 19 грудня було дуже багато людей.

    «На ярмарках є організатори, які відповідають за дотримання визначеного режиму, які мають забезпечити розмітку і контролювати певну дистанцію. Якщо це не буде дотримуватися, до даних суб'єктів господарювання будуть застосовуватися заходи... А що стосується відкритого простору, прогулянки в парку, біля ялинки у місцях, де буде святкування, ніяких призупинень не буде. Тільки біля місць для розваг», - додав Рубан.

    Раніше повідомлялося, що у Києві можуть закрити новорічні локації, якщо будуть ігноруватися протиепідемічні заходи.

    19 грудня головна ялинка України на Софійській площі засвітилася вогнями.

    Через карантинні обмеження цьогоріч обійшлося без традиційного параду та концерту. На святкуванні попри карантин були присутні до чотирьох тисяч людей, які майже не дотримувалися соціальної дистанції.

    Джерело: РБК-Україна

    Теги: Київ новорічні свята карантин ялинка коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies