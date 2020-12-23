Новорічні свята та карантин: стало відомо, чи закриють доступ до головної ялинки

Відвідування головної ялинки країни не під загрозою

Головна ялинка України на Софійській площі в Києві не буде закрита для відвідування. Карантинні обмеження будуть стосуватися тільки скупчення людей в місцях для розваг.

Про це в ефірі «Україна 24» повідомив очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«Закриття ялинки не стоїть під загрозою, на відкритих локаціях передача інфекції дуже мала. Тому сьогодні розглядається, насамперед, питання масового скупчення людей», - зазначив він.

Рубан також відповів на питання, як буде контролюватися скупчення людей на Софійській площі з урахуванням того, що на відкритті ялинки 19 грудня було дуже багато людей.

«На ярмарках є організатори, які відповідають за дотримання визначеного режиму, які мають забезпечити розмітку і контролювати певну дистанцію. Якщо це не буде дотримуватися, до даних суб'єктів господарювання будуть застосовуватися заходи... А що стосується відкритого простору, прогулянки в парку, біля ялинки у місцях, де буде святкування, ніяких призупинень не буде. Тільки біля місць для розваг», - додав Рубан.

Раніше повідомлялося, що у Києві можуть закрити новорічні локації, якщо будуть ігноруватися протиепідемічні заходи.

19 грудня головна ялинка України на Софійській площі засвітилася вогнями.

Через карантинні обмеження цьогоріч обійшлося без традиційного параду та концерту. На святкуванні попри карантин були присутні до чотирьох тисяч людей, які майже не дотримувалися соціальної дистанції.

Джерело: РБК-Україна