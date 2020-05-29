Після карантину погода відкладає старт пляжного сезону у Києві



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Комунальники встановлюють кабінки для переодягання Фото: Плесо

Температура води в річках та озерах столиці не дозволяє відкрити пляжі

Відкриття столичних пляжів відбудеться тоді, коли температура води у водоймах складе не менше +18 градусів. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 140 щодо санітарних норм та правил, саме такою має бути температура води для проведення повноцінного дослідження поверхневих вод та відкриття купального сезону. Про це повідомляють в комунальному підприємстві «Плесо».

Наразі, зазначають у «Плесо», температура води в річках та озерах столиці значно нижча.

Держпродспоживслужба й Управління з питань цивільного захисту КМДА здійснюють обстеження 14 пляжних зон столиці, зокрема, дна водойм і питної води. Лабораторні дослідження води проведуть, коли встановиться достатня температура. За результатами – пляжі повинні отримати відповідні паспорти готовності.

Наразі комунальники готують пляжі до відкриття, зокрема, встановлюють кабінки для переодягання.

Усього до початку літнього сезону на пляжах та у зонах відпочинку Києва буде встановлено 107 таких кабінок.

Як повідомив раніше заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, пляжі та зони відпочинку увійшли до переліку громадських місць, на які поширюється послаблення карантинних заходів, із 1 червня за результатами засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«У Києві з 1 червня відкриються дитячі садочки, школи для 11-х класів – мається на увазі складання ЗНО, заклади професійної, технічної та вищої освіти працюватимуть для випускників та абітурієнтів, готелі, але без роботи ресторанів, дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, фітнес-зали, але без роботи басейнів. Відкрито доступ до пляжів та зон відпочинку», – поінформував Петро Пантелєєв.

«Тобто знято заборону на відвідування пляжів та зони відпочинку, однак сезон купання стартує лише, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти. Про це буде повідомлено додатково», - повідомили в «Плесо».

Як повідомлялося, попри рішення Київської міської держадміністрації про відкриття пляжів з 1 червня, купальний сезон у столиці затримається. Позасмагати на пляжах кияни зможуть не раніше 7 червня.

Наразі комунальне підприємство «Плесо» готує пляжі до відкриття: встановлюють рятувальні вишки, проводиться обслуговування сантехнічного обладнання душових установок, питних фонтанчиків тощо.