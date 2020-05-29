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    Після карантину погода відкладає старт пляжного сезону у Києві

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    Комунальники встановлюють кабінки для переодягання - Після карантину погода відкладає старт пляжного сезону у Києві
    Комунальники встановлюють кабінки для переодягання
    Фото: Плесо

    Температура води в річках та озерах столиці не дозволяє відкрити пляжі

    Відкриття столичних пляжів відбудеться тоді, коли температура води у водоймах складе не менше +18 градусів. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 140 щодо санітарних норм та правил, саме такою має бути температура води для проведення повноцінного дослідження поверхневих вод та відкриття купального сезону. Про це повідомляють в комунальному підприємстві «Плесо».

    Наразі, зазначають у «Плесо», температура води в річках та озерах столиці значно нижча.

    Держпродспоживслужба й Управління з питань цивільного захисту КМДА здійснюють обстеження 14 пляжних зон столиці, зокрема, дна водойм і питної води. Лабораторні дослідження води проведуть, коли встановиться достатня температура. За результатами – пляжі повинні отримати відповідні паспорти готовності.

    Наразі комунальники готують пляжі до відкриття, зокрема, встановлюють кабінки для переодягання.

    Усього до початку літнього сезону на пляжах та у зонах відпочинку Києва буде встановлено 107 таких кабінок.

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    Після карантину погода відкладає старт пляжного сезону у Києві
    Після карантину погода відкладає старт пляжного сезону у Києві
    Після карантину погода відкладає старт пляжного сезону у Києві
    Після карантину погода відкладає старт пляжного сезону у Києві
    Після карантину погода відкладає старт пляжного сезону у Києві

    Як повідомив раніше заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, пляжі та зони відпочинку увійшли до переліку громадських місць, на які поширюється послаблення карантинних заходів, із 1 червня за результатами засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    «У Києві з 1 червня відкриються дитячі садочки, школи для 11-х класів – мається на увазі складання ЗНО, заклади професійної, технічної та вищої освіти працюватимуть для випускників та абітурієнтів, готелі, але без роботи ресторанів, дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, фітнес-зали, але без роботи басейнів. Відкрито доступ до пляжів та зон відпочинку», – поінформував Петро Пантелєєв.

    «Тобто знято заборону на відвідування пляжів та зони відпочинку, однак сезон купання стартує лише, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти. Про це буде повідомлено додатково», - повідомили в «Плесо».

    Як повідомлялося, попри рішення Київської міської держадміністрації про відкриття пляжів з 1 червня, купальний сезон у столиці затримається. Позасмагати на пляжах кияни зможуть не раніше 7 червня.

    Наразі комунальне підприємство «Плесо» готує пляжі до відкриття: встановлюють рятувальні вишки, проводиться обслуговування сантехнічного обладнання душових установок, питних фонтанчиків тощо.

    Київ пляжі КМДА карантин кияни
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